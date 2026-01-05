Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'nin Venezuela'ya saldırısında 32 Kübalı hayatını kaybetti

5.01.2026 10:55:00
Küba hükümeti, ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması sırasında 32 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD’nin Venezuela’ya hava saldırıları düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülke dışına çıkardığı operasyonun yankıları devam ediyor. New York Times, operasyon sırasında kayıp vermediğini açıklayan ABD’ye rağmen Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, askeri personel ve siviller dahil en az 40 Venezuela vatandaşının hayatını kaybettiğini duyururken bir açıklama da Küba’dan geldi.

Küba hükümeti, dün yaptığı açıklamada 32 vatandaşının ABD’nin saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Havana yönetimi, hayatını kaybeden vatandaşları için 2 günlük yas ilan edildiğini ve cenaze töreninin ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Küba Hükümeti'nin bu sabah yayınladığı Başkanlık Kararnamesi şöyle: 

“3 Ocak 2026 sabahı erken saatlerde ABD hükümeti tarafından kardeş Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen saldırı sonucunda 32 Kübalı hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesindeki mevkidaşlarının talebi üzerine Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler ve İçişleri Bakanlığı'nı temsilen görev yapan bu yurttaşlarımız, güvenliği sağlama ve savunma sorumluluklarına sadık kalarak görevlerini onur ve kahramanlıkla yerine getirdiler ve saldırganlara karşı doğrudan çatışmalar ve tesislerin bombalanması esnasında şehit düştüler.

Yeni bir saldırganlığın ve devlet terörizminin kurbanı olan savaşçılarımız, kahramanca eylemleriyle milyonlarca yurttaşımızın dayanışmasını somutlaştırdılar. Devrimci Hükümetimiz, hak ettikleri saygıyı göstermek için gerekli adımları atacaktır.”

