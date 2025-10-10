ABD sevgisi ağır bastı: Nobel'i kazanan Machado ödülünü Trump'a ithaf etti!

2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi olan Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado, ödül sonrası yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Machado, komiteye teşekkür ederek ödülü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf etti.

Norveç Nobel Komitesi, bu yılki Barış Ödülü’nü ülkedeki otoriter yönetime karşı mücadelesi nedeniyle Machado’ya verdi. Trump ise ikinci başkanlık döneminde “7 savaşı bitirdiğini” öne sürerek birçok kez Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini savunmuştu. Ancak beklediği ödül kendisine verilmedi.

Machado, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tüm Venezuelalıların mücadelesinin bu şekilde takdir edilmesi görevimizi tamamlamak için bize büyük güç veriyor: Özgürlüğü kazanmak” ifadelerini kullandı.

“TRUMP’A GÜVENİYORUZ”

Machado, açıklamasında ABD Başkanı Trump’a özel bir vurgu yaparak şu sözleri söyledi:

“Zaferin eşiğindeyiz ve bugün her zamankinden daha fazla, özgürlük ve demokrasiye ulaşmak için başlıca müttefiklerimiz olarak Başkan Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyanın demokratik uluslarına güveniyoruz.”

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.



We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Machado, Nobel Barış Ödülü’nü “acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek” gerekçesiyle Trump’a adadığını belirtti.

VENEZUELA'YA DİKTATÖRLÜK' NİTELEMESİ

Norveç Nobel Komitesi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada “Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki yorulmak bilmez çalışmaları ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için verdiği mücadele nedeniyle María Corina Machado’ya vermeye karar verdi” dedi.

TRUMP ALAMADI AMA...

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini “dünyada savaşları bitiren lider” olarak öne sürüp Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesini istemişti. Trump, "Zaten bana vermezler, en hak etmeyen kişiye ödül verilir" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak komite ABD Başkanı için uygun görmediği ödülü, ABD yanlısı tutumuyla bilinen Machado için uygun buldu. Machado, ABD’nin Venezuela'daki Bolivarcı Nicolas Maduro hükümetine yönelik yaptırımlarını açıkça desteklemiş ve bu yaptırımların 'demokrasiyi geri getirmek için gerekli olduğunu' savunmuştu.