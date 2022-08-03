ABD, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve BAE'ye 5 milyar dolarlık silah satışını onayladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) toplam değeri 5 milyar doları aşan silah satışını onayladığını bildirdi.
Bakanlık, silah satış anlaşmaları kapsamında Suudi Arabistan'ın 3,05 milyar dolar değerinde Patriot füzeleri alacağını açıkladı.
Bu kapsamda BAE'ye 2,25 milyar dolara Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) füze sistemi satılacak.
Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansına (DSCA) göre, söz konusu silah satış anlaşmasıyla Suudi Arabistan envanterine 300 adet Patriot füzesi kazandıracak.
Anlaşma kapsamında BAE de 2 adet THAAD fırlatma istasyonu, 2 adet THAAD taktik operasyon istasyonu ve 96 füze alacak.
5 milyar doları aşan söz konusu silah satış anlaşmalarının ABD'nin İran ile nükleer anlaşma müzakerelerine dönüş sinyallerinin ardından gelmesi dikkat çekiyor.
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