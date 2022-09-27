ABD ve Hindistan'dan askeri bilgi paylaşımı ve lojistik iş birliği taahhüdü
ABD ve Hindistan, askeri bilgi paylaşımı ve lojistik iş birliği konusunda anlaştı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Hint-Pasifik bölgesindeki son gelişmeleri, Ukrayna krizinin küresel yansımalarını ve iki ülke orduları arasındaki operasyonel koordinasyon için iş birliğini görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, iki bakanın Pasifik ve Hint Okyanusu bölgesindeki son gelişmeler ile Ukrayna krizinin küresel yansımalarını kapsayan ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi konu hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.
Patrick Ryder, iki bakanın ikili savunma iş birliğini derinleştirmeye yönelik çabaların ana hatlarını gözden geçirdiğini belirterek, "Bakan Austin ve Bakan Jaishankar, ABD ve Hint orduları arasında daha operasyonel koordinasyonu sağlamak için bilgi paylaşımı ve lojistik iş birliğini genişletmeyi taahhüt etti. Ayrıca, Hindistan'ın bölgesel bir güvenlik sağlayıcısı olarak katkılarını desteklemek için ikili savunma sanayi iş birliği için yeni fırsatları da ele aldılar" değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Galatasaray'da 'Feghouli' şoku yaşanıyor!
- Zehra Güneş İtalya'da manşet oldu!
- Annesinin kafasını kesen zanlı hakkında yeni gelişme!
- 'Bugün iki olay yaşanıyor...'
- Putin'in şefinden bomba itiraf...