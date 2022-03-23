ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

23 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

ABD'nin Texas eyaletini hortum vurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan korkunç anlarda dev hortumun ortalığı savaş alanına çevirdiği görüldü.

Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv — Brian Emfinger (@brianemfinger) March 22, 2022

Dallas'ın batısındaki Jack County'de bulunan 80 civarında ev ve işyerinde büyük hasar meydana geldi. Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.US'a göre Teksas genelinde 54 binden fazla hane de elektriksiz kaldı.

Texas Ulaştırma Bakanlığı Fort Worth Bölgesi, sosyal medya üzerinden Jack County'deki birden fazla otoyolun devrilen ağaçlar ve enkaz nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

