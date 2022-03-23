ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

ABD'nin Texas eyaletinde görülen hortum, önüne geleni yuttu.

IHA
23 Mart 2022 Çarşamba, 00:00
ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
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ABD'nin Texas eyaletini hortum vurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan korkunç anlarda dev hortumun ortalığı savaş alanına çevirdiği görüldü.

Dallas'ın batısındaki Jack County'de bulunan 80 civarında ev ve işyerinde büyük hasar meydana geldi. Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.US'a göre Teksas genelinde 54 binden fazla hane de elektriksiz kaldı.

Texas Ulaştırma Bakanlığı Fort Worth Bölgesi, sosyal medya üzerinden Jack County'deki birden fazla otoyolun devrilen ağaçlar ve enkaz nedeniyle kapatıldığını duyurdu.



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