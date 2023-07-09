ABD'de halk isyan etti: İnsansız taksileri trafik konisi ile engelliyorlar

ABD'nin San Francisco eyaletinde halk otonom taksileri trafikte güvenlik sorunları yarattığı gerekçesi ile protesto etmeye başladı. Safe Street Rebel adlı grup trafik konileri ile otonom taksileri sabote ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 17:42
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ABD'nin San Francisco eyaletinde otonom taksi araçları yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ancak son zamanlarda, bu otonom araçlarla ilgili sorunlardan dolayı yerel halk bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirmeye başladı.

Thedrive'in haberinde yer alan bilgilere göre, Safe Street Rebel adlı bir grup, sürücüsüz araçlara karşı isyan etmek için trafik konilerini ile eylem düzenleme başladı. 

Grup trafikte yer alan Cruise ve Waymo gibi şirketlerin araçlarının trafikte sorun yarattığını ve kazalara sebep olduğunu ifade ediyor. Safe Street Rebel grubu da bu araçların güvenli olmadığını savunuyor. 

California Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC) önümüzdeki günlerde otonom araç şirketlerinin hizmetlerini genişletmelerine izin verip vermeme konusunda bir oylama yapacak. Bu sebepten dolayı da halk protestoları arttırmaya başladı.


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