ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 990 bin 681'e çıktı
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 851 bin 404 olarak kayıtlara geçerken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 990 bin 681'e çıktı.
ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 990 bin 681'e yükseldi.
California, 9 milyon 174 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 801 binden fazla vakayla Texas izledi.
California, can kaybında da 89 bin 852 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 959 hayatını kaybetti.
Ülkede Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,3'üne en az bir doz, yüzde 70,2'sine iki doz aşı uygulandı.
Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,3'üne hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 257 milyona yakın kişiye ilk doz, 219 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.
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