ABD'den Türkiye-Ermenistan normalleşme adımına ilişkin açıklama

16 Aralık 2021 Perşembe, 09:53

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Sullivan'ın Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Horne, yaptığı açıklamada, "Sullivan, geçtiğimiz gün Türkiye ve Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere temsilci atayacağına dönük açıklamayı memnuniyetle karşıladı" ifadelerini kullandı.

Dün Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesi için özel temsilci atayacaklarını açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz" demişti.

-Sputnik