ABD'den Türkiye'nin çağrısına destek

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından Filistin ile İsrail arasındaki gelişmeler hakkında paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Filistin ve İsrail'de insanların büyük çapta acı çektiğine tanık oluyoruz. İtidalli olunması ve şiddetin azaltılması çağrısı yapan Türkiye hükümetine ve birçok dünya liderine katılıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ben Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını konuştuk. İsrail'in kendini savunma, rehineleri kurtarma ve vatandaşlarını koruma hakkı vardır."

Turkish Foreign Minister @HakanFidan and I discussed Hamas’ attacks on Israel. Israel has the right to defend itself, rescue any hostages, and protect its citizens.