ABD'den, yapay zeka çipleri üreten firmaya 'Çin'e ihracatını durdur' talimatı

01 Eylül 2022 Perşembe, 15:27

ABD yetkilileri, ileri seviye teknoloji ürünlerin kullanılmasını sağlayan yapay zeka çiplerinin, Çin'e ihracatının durdulması talimatı verdi.

Bu hamle ile Çinli şirketlerin yürüttüğü görüntü veya yüz tanıma gibi faaliyetlerin aksayabileceği ve Nvidia'nın Çin'deki iş hacminin daralabileceği düşünülüyor.

Nvidia'nın hisseleri borsa kapanışının ardından yüzde 6.6 düşerken, şirket getirilen yasağın iki çip türünden H100'ün geliştirilmesi sürecinin tamamlanmasına engel olabileceğini ifade etti.

Yasak, Nvidia'nın yapay zeka uygulamalarını hızlandıran A100 ve en kabiliyetli çipi olan H100'ü kapsıyor.

Reuters'ın haberine göre, Nvidia, ABD'li yetkililerin yeni kuralın "bahsedilen ürünlerin Çin'de askeri amaçlarla kullanılması riskine yönelik olduğunu" söylediğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı soru üzerine, hangi kriterlere göre Çin'e çip ihracını yasakladığını belirtmedi, ancak Çin ile ilgili politikaları gözden geçirdiğini ve "ileri seviyede teknoloji ürünlerinin yanlış ellere geçmesini engellemek" istediklerini ifade etti.