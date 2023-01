ABD'li Cumhuriyetçi milletvekili Santos'un siyasi kariyeri tehlikede

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 00:12

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 00:12

Temsilciler Meclisine New York eyaletinden 3. bölge üyesi seçilen Santos'un seçim kampanyası çalışmalarına kişisel hesaplarından yüz binlerce dolarlık mali kaynak akıtması, Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan Santos'un kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 arası kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Amerikan kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.

Santos'un kamuya açık dosyaları, 2020-2022 kampanya süreçlerinde kişisel servetindeki ani artışın Devolder Organization LLC adlı şirketinin kurulmasıyla aynı zamana denk geldiğini ortaya koyuyor.

Buna göre, 2020'de LinkBridge Investors adlı şirketten yıllık kazancı yalnızca 55 bin dolar olan ve başka hiçbir gelir beyan etmeyen Santos'un, 2022'de yeni şirketi Deldover'dan kendi kampanyası için 750 bin dolar para harcadığı ortaya çıktı. Bunların yanı sıra Santos'un 100 bin ila 250 bin dolarlık bir çek hesabı olduğu ve Rio de Janeiro'da 500 bin ila 1 milyon dolar değerinde bir apartman dairesine sahip olduğu öne sürüldü.

2021'de kurulan Deldover şirketinin faaliyetleri ve gelirleri konusunda ilgili belgeleri kanıtlaması yönündeki sorulara karşılık Santos, zengin yatırımcılar ve kurumları bir araya getiren bir iş yaparak ilk altı ayda birkaç milyon dolarlık sözleşmeler imzaladığı yanıtını vermişti.

CUMHURİYETÇİ STEFANİK ARACI OLDUĞU İÇİN HEDEFTE

Diğer taraftan Santos'a bağışta bulunan bazı kişiler de eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen Cumhuriyetçi Milletvekili Elise Stefanik'i suçluyor. CNN'e konuşan bağışçılardan Ken Salamone, Stefanik'in ekibinin Santos'a bağışta bulunması için kendisine ulaştıklarını, Stefanik aracı olmasa böyle bir şey yapmayacağını aktardı.

Santos'un, kampanyasına bağış yapan kişilerin kampanya limitlerini aşarak, yasa dışı yollarla para aktarmış olabileceği ve bu nedenle de kendi hesabından kampanyasını finanse ettiği bilgisini paylaştığı iddia ediliyor. Meclis Etik Komisyonuna göre 5 bin dolardan fazla kampanya bağışında bulunan kişilerin isimlerinin komisyona bildirilmesi gerekiyor.

BASINA SIZAN FOTOĞRAFLAR

Santos'un başın ağrıtan bir diğer gelişme de geçen hafta basına sızan, Brezilya'da bir festivalde kadın kılığına girerek eğlendiğini gösteren fotoğraflar olmuştu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, fotoğrafları yalanlamayan Santos, gazetecilerin kendisini "drag queen (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek)" olarak adlandırmasının "kategorik olarak yanlış olduğunu" öne sürerek, "Gençtim ve bir festivalde eğlenmiştim. Hayatın tadını çıkardığım için beni dava edin." değerlendirmesinde bulunmuştu.

SEÇMENLERİN YÜZDE 59'U SANTOS'UN İSTİFASINI İSTİYOR

Sienna Koleji Araştırma Enstitüsü tarafından 15-19 Ocak tarihleri arasında yapılan ve sonuçları bugün duyurulan bir ankete göre, New Yorklu seçmenlerin yüzde 59'u Santos'un istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.

Ankette Cumhuriyetçi parti destekçilerinin ise yüzde 49'u Santos'un istifa etmesi gerektiğini belirtirken yalnızca yüzde 26'sı buna karşı çıkıyor.

SANTOS'UN YANLIŞ BİLGİLERLE DOLU ÖZ GEÇMİŞİ

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti. New York Times gazetesinin haberine göre ise NYU yetkilileri üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu.

Santos'un ayrıca seçim kampanyası sırasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.

Seçim döneminde "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katoliğim. Anne tarafımın Yahudi kökeni olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim." ifadesini kullanmıştı.

Demokratların yanı sıra seçim bölgesindeki parti üyelerince istifa çağrıları yapılan Santos ise istifa etmeyeceğini ve iddialardan etkilenmeyerek görevine devam edeceğini söylemişti.