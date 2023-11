ABD'li Demokrat Senatör'den ateşkes çağrısı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:52

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:52

ABD'de Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley, "(Gazze'de) Sivil ölümlerdeki sayı sert şekilde artarken, Oregonlular dahil birçok ABD'li bu kıyımın durdurulması için sesini yükseltti. Ben de bu fikre katılıyorum ve bu nedenle ateşkes çağrısı yapıyorum" ifadesini kullandı.

Ateşkesin "her iki tarafın da saldırılarını bir an önce durdurması" anlamına geldiğini belirten Merkley, ateşkesin sürekli olması için her iki tarafın da istenen şartları sağlaması gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını "korkunç" olarak nitelendiren Merkley, "Ancak İsrail'in askeri operasyonlarını yürütme şekli, benim için ve milyonlarca insan için oldukça rahatsız edici" değerlendirmesinde bulundu.

Merkley, en başında İsrail'e büyük bir destek olduğunu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da İsrail'e giderek desteğini gösterdiğini belirterek, "Hamas'a karşı hedefli bir operasyon yerine korkunç sayıda sivil kıyıma neden olan bir savaş yürüterek İsrail, uluslararası destek rezervlerini ateşe veriyor" ifadelerini kullandı.

Merkley, Dick Durbin'in ardından, Demokrat senatörler arasında Gazze'de ateşkes çağrısı yapan ikinci isim oldu.

Öte yandan, bir grup Demokrat senatör, ABD Başkanı Biden'a gönderdikleri mektupta, Gazze'ye daha çok insani yardım girişi için sınırlarını açması konusunda İsrail'i ikna etme çağrısı yaptı.

Senatörler ayrıca İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın açılmasını da talep ederek, bu sayede Gazze'ye daha çok insani yardım girişinin mümkün olabileceğini vurguladı.

Mektupta, Gazze'deki yaralı ve hastaların ihtiyaç duyduğu tıbbi desteğe bir an önce kavuşturulması çağrısına da yer verildi.