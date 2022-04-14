ABD'li heyet Tayvan'da

14 Nisan 2022 Perşembe, 17:07

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dahil olmak üzere altı ABD'li temsilciden oluşan bir heyet, Tayvan'a destek amacıyla başkent Taipei'ye geldiler.

ABD'li heyet, Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında heyetin, Cuma günü Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşeceği bildirildi.

ÇİN: TEHLİKELİ YOLLARA YÖNELMEYİN

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu ziyarete ilişkin bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD’nin Tayvan ile herhangi bir şekilde resmi temas kurmasına kararlılıkla ve ciddiyetle karşı çıktıklarını ifade etti. Zhao Lijian, ABD tarafının “Tek Çin” ilkesi ve iki ülke arasında imzalanan 3 ortak bildiriyi uygulayıp, Tayvan ile resmi temasları kesmesi ve tehlike arz eden yönde ilerlememesi gerektiğini” söyledi.

ABD, TAYVAN'I DESTEKLEYECEK

Geçtiğimiz günlerde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi durumunda “Tayvan’ın en iyi Tayvanlılar tarafından savunulabileceğini ve ABD’nin de tıpkı Ukrayna’ya yaptığı gibi Tavyan’a da destek verebileceğini” dile getirmişti.

Tayvan'ın dağlık araziye sahip olduğunu ve amfibi çıkarma harekatının kolay gerçekleşmeyeceğini öne süren Milley, “Tayvan savunulabilir bir adadır. Sadece Tayvanlılara kendilerini biraz daha iyi savunmaları için onlara yardım etmemiz gerekir” açıklamasında bulunmuştu.