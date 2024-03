ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze çağrısı: 'Ölümler durmalıdır'

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, Gazze'deki ölümlerin durması için çağrıda bulundu.

Ruffalo, sosyal medya hesabından, "Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın. Tüm ölümler durmalıdır" paylaşımında bulundu.

"Bizim adımızı kullanmayın" mesajıyla bir video paylaşan Ruffalo, "Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz" ifadesine yer verdi.

Ruffalo'nun yaptığı video paylaşımında, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına bu yıl dahil edilen ve İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen fotoğrafların bulunduğu "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoride en çok oy alan Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğraf da yer aldı.

Share this film with urgency on your own channels. Go to https://t.co/ENPLyzTPl1 to download now. #Artists4Ceasefire