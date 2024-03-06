ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze çağrısı: 'Ölümler durmalıdır'

Canlandırdığı "Hulk" karakteriyle tanınan ve son olarak "Zavallılar" filminde rol alan ABD'li oyuncu Ruffalo, Gazze'deki ölümlerin durması çağrısında bulundu. Ruffalo, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için yaptığı paylaşımda, "Tüm ölümler durmalıdır" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:17
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze çağrısı: 'Ölümler durmalıdır'
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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, Gazze'deki ölümlerin durması için çağrıda bulundu.

Ruffalo, sosyal medya hesabından, "Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın. Tüm ölümler durmalıdır" paylaşımında bulundu.

"Bizim adımızı kullanmayın" mesajıyla bir video paylaşan Ruffalo, "Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz" ifadesine yer verdi.

Ruffalo'nun yaptığı video paylaşımında, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına bu yıl dahil edilen ve İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen fotoğrafların bulunduğu "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoride en çok oy alan Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğraf da yer aldı.

ABD'li oyuncunun paylaştığı videoda, "Hükümetlerimiz tarafından bizim adımıza yapılan haksızlıklara direnmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz", "Bizim adımıza sonsuz bir savaş yürütmeyeceksiniz", "Daha fazla ölüm olamaz", "Bizim adımıza sivilleri bombalamayacak, daha fazla çocuğu öldürmeyecek ve tarihin isimsizlerin mezarları üzerinden akmasına izin vermeyeceksiniz" gibi ifadeler kullanıldı.


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