ABD'ye meydan okudu: Ortadoğu’daki tüm üslerinizi vurabiliriz

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:58

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:58

Kataib Hizbullah örgütünün temsilcisi, Newsweek dergisine yaptığı açıklamasında, “Her an ve her yerde karşılık vermeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Elimizde henüz ilan edilmeyen uzun menzilli silah var. Ortadoğu’daki her Amerikan üssünü vurma yeteneğine sahibiz” ifadesini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre, örgüt temsilcisi, “deli” olarak nitelendirdiği ABD Başkanı Joe Biden’in gerilimi tırmandıracak adımlar atmasına hazır olduklarını, ama potansiyel karşılığın henüz belirlenmediğini söyledi.

Daha önce Beyaz Saray, Ürdün’deki üsse yapılan ve üç askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıya karşılık verme vaadinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, verilecek karşılığın “çok seviyeli, kademeli ve zamana yayılmış” olabileceğini dile getirmişti.

ABD dün, Ürdün’deki saldırının arkasında aralarında Kataib Hizbullah’ın da olduğu “Irak İslam Direnişi” adlı ‘şemsiye’ örgütün durduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.