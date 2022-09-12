Afrika Birliği'nden TPLF'nin kararına destek: Memnuniyetle karşıladı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 10:44

Afrika Birliği (AfB) tarafından, Etiyopya'daki barış görüşmeleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in, AfB arabuluculuğunda hükümet ile diyalog çağrısına Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) olumlu yanıt vermesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kaydedilen ilerlemenin, Etiyopya'daki barışın sağlanması için önemli bir adım olduğunun altı çizilen açıklamada, iki tarafa da acil olarak ateşkes yapmaları ve doğrudan görüşmelere geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Uluslararası camiaya da çağrı yapılarak AfB öncülüğündeki barış görüşmelerine destek olunması istendi.

ETİYOPYA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını ve ateşkes için ablukanın kaldırılmasını talep etmişti.