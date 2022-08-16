Akademi, Brando’nun Oscar’ını reddetmek üzere sahneye çıkan Littlefeather’dan 50 yıl sonra özür diledi
Oscar ödül törenlerini düzenleyen Akademi, 50 yıl sonra Sacheen Littlefeather’dan özür dilediğini açıklayarak müzesinde Littlefeather için özel bir etkinlik gerçekleştireceğini açıkladı.
1973 yılında düzenlenen Oscar ödül töreninde 26 yaşındaki Sacheen Littlefeather, Marlon Brando’ya verilen en iyi erkek oyuncu ödülünü reddetmek üzere sahneye çıkmıştı.
Baba (The Godfather) filmiyle ödül kazanan Brando, Littlefeather’ın kendisine verilen ödülü reddetmesi için törende sahneye çıkmasını istemişti.
Ancak Littlefeather, yuhalamalarla ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kaldı.
Bugün 75 yaşında olan Littlefeather, o zamanlar Oscar’da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu.
60 saniye süren konuşması ikonik bir önem kazanarak kültür tarihinin en çok hatırlanan anlarından biri olarak tarihe kazındı.
O zaman oyuncular sendikasının bir üyesi olan Littlefeather, Amerikan yerlilerine karşı eğlence sektöründe yer alan önyargıları yeren bir konuşma yapmıştı.
Littlefeather, özürle ilgili olarak, “Biz yerliler çok sabırlı insanlarızdır, sadece 50 yıl beklemek zorunda kaldım! Espri yeteneğimizi her zaman canlı tutmamız gerek, hayatta kalmamızın yolu bu” dedi.
Littlefeather, kendisine saldırmak üzere sahneye gelen oyuncu John Wayne’in zorla engellendiğini ve hükümetin, yer alacağı herhangi bir programı sonlandırmakla tehdit ettiği için iş bulmasının engellediğini aktardı.
Francis Ford Coppola’nın Baba filmi o yıl törenlerde en iyi film ödülünü de kazanmıştı.
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