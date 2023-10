‘Aksa Tufanı’ 3. gününde: Hollywood yıldızlarından arka arkaya İsrail'e destek

Gazze’den başlatılan ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonrasında Hollywood yıldızları sıra sıra İsrail’e desteklerini duyurdu.

İsrailli ünlü oyuncu Gal Gadot, sosyal medya sayfasının 109 milyon takipçisiyle paylaştığı gönderide, “Filistin askeri grubu tarafından Gazze’de en az 250 İsrailli öldürüldü, onlarca kadın, çocuk ve yaşlı rehin tutuluyor” dedi.

Madonna da paylaştığı gönderide “İsrail’de olanlar yıkıcı. Bütün bu ailelerin ve özellikle de çocukların saldırıya uğramasını ve öldürülmesini izlemek yürek parçalayıcı. Bunun senin başına geldiğini hayal et? Bu anlaşılmaz bir şey. Çatışmalar hiçbir zaman şiddetle çözülemez. Ne yazık ki insanlık bu evrensel gerçeği anlayamıyor. Kalbim İsrail ile atıyor. Yıkılan ailelere ve evlere, kaybolan çocuklara, öldürülen masum kurbanlara hepimiz dua edelim. İsrail için. Barış için” ifadelerini kullandı.

Yahudi komedyen Sarah Silverman, İsrail’deki kız kardeşi ve yeğenleri hakkında sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Kız kardeşim ve yeğenlerim BIBI'yi (Benyamin Netanyahu) aylardır protesto ediyorlardı. Aylar boyunca iki devletli çözüm için mücadele ettiler. İsrailliler her renkten Yahudi ve Araplardan oluşuyor. Bu çok karmaşık bir durum. Ancak hata yapmayın, Hamas asıl amacı herkesi öldürmek olan bir terör örgütüdür.”

My sister and nieces and nephews are there. They’ve been protesting BIBI for months. Fight for a two state solution. Israelis are Jews and Arabs and all colors. There is so much complexity to this. But make NO MISTAKE Hamas is a terror organization who’s mission statement is kill… https://t.co/RzfeXk13Vr