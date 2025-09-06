Aliyev'den Paşinyan’a özel 'hava sahası' izni

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerde güven ortamı oluşmaya başlıyor.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın uçağının 30 Ağustos’ta Azerbaycan hava sahasını kullanarak yurtdışına çıktığı ve dün gece yine aynı güzergahı kullanarak Ermenistan’a döndüğünü belirtti.

Baghdasaryan, uçuş için Bakü’den izin talep edildiğini ve olumlu bir yanıt aldıklarını belirterek, "Bu olayı, bölgede iletişim ablukalarının kaldırılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması yönünde atılmış pratik bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Azerbaycan tarafından henüz duruma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.