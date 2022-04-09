Alman firmaları 'iflas' korkusu sardı
Almanya, Rusya'ya yapılan yaptırımların karşılığı olarak Rusya tarafından gazın kesilmesine hazırlanıyor. Rus gazının kesilmesi ihtimali Alman firmalarda "iflas korkusu" yarattı.
Almanya'da, Rus gazının, Rusya tarafından kesilmesi ihtimalinin giderek artmasından dolayı acil durum planları hazırlamaya başladı. Rus gazının kesileceği gün için şimdiden "Gün X" adını koydu.
The Guardian gazetesinin haberibe göre; Almanya'nın batısındaki bir mühendislik şirketinin sahibi, "Bu bir felaket olur. Sadece iki ay öncesinde böyle bir durum düşünülemezdi, ancak şu anda bu olasılık çok gerçekçi gibi geliyor" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekliyor gibi görünmek istemeyen firma sahibi, kendisinin ya da firmasının adını açıklamadan verdiği demeçte firması için, "muhtemelen hayatta kalamaz" değerlendirmesinde bulundu. "Yalnızca gaza değil, aynı zamanda nikel ve alüminyum gibi metallerde de Rusya'ya büyük ölçüde bağımlı olduğu ve bu yüzden kendini savunmasız hissediyorum" açıklamasında bulundu. Firma, elektrikli arabalar için akü kutularından, debriyaj sistemlerine kadar birçok ürün üretiyor.
Almanya'da gerçekleşen savaş karşıtı protestolarda protestocular, "Alman endüstrisi Rusya'dan enerji almaya devam ettiği sürece, vahşetleri finanse etmeye yardımcı oluyor" mesajı verdi. Protestocular ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz'e yönelik olarak "Şimdi değilse ne zaman?" sloganı attı.
Alman endüstri patronları, gazın bir anda kesilmesinin Almanya'ya vereceği zararın Ukrayna'ya getireceği yarardan çok daha büyük olacağı kanısında, Alman endüstri patronlarının ortak görüşü "Zayıflamış bir Almanya'nın kime ne faydası var?" şeklinde.
Rusya'dan gaz ihraç eden AB ülkeri arasında ilk sırada olan Almanya, yılda yaklaşık 50 milyar metreküp gaz ile gaz ihtiyacının %55'ini Rusya'dan karşılıyor.
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