Almanya Başbakanı Scholz, katıldığı bir etkinlikte protesto edildi

Yayınlanma: 03.06.2023 - 09:59

Güncelleme: 03.06.2023 - 09:59

Bild gazetesinin aktardığına göre, Falkenze'de düzenlenen SPD festivalinde kalabalık bir grup, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u "yuhaladı" ve "savaş kışkırtıcılığı" yapmakla suçladı.

Gazete tarafından yayınlanan bir videoda, yaklaşık yüz kişilik bir kalabalığın politikacıyı yuhaladığı ve ona "savaş kışkırtıcısı", "yalancı" ve "haydut" dediği görülüyor.

Hundreds of Germans booed German Chancellor Olaf Scholz and accused him of instigating the war.



People tried to disrupt the speech of the politician, they called him a warmonger, a liar and a bandit. Scholz tried to justify himself , but failed. pic.twitter.com/sQY5zNDYSm — Sprinter (@Sprinter99880) June 3, 2023

Sahneye çıktıktan sonra göstericilerin direnişi ve öfkesiyle karşılaşan Scholz'un konuşmasına kalabalığın bağırışları eşlik etti.

Sahneye çıkan Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke de izleyiciler tarafından aynı şekilde karşılandı.

Scholz ve Woidke, Ukrayna'daki savaştan Moskova'yı sorumlu tutarak izleyicileri rahatlatmaya çalışsa bile göstericiler slogan atmaktan geri durmadı.

Gazete, protestocuların barış bayrakları salladığını ve bazılarının Rus sembolleri taşıdığını kaydetti.