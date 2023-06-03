Almanya Başbakanı Scholz, katıldığı bir etkinlikte protesto edildi

Almanya'da Brandenburg eyaletinde yer alan Falkenze'de düzenlenen Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) festivalinde kalabalık bir Alman topluluğu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Ukrayna'daki savaştan dolayı "savaş kışkırtıcılığı" yapmakla suçladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 09:59
Almanya Başbakanı Scholz, katıldığı bir etkinlikte protesto edildi
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Bild gazetesinin aktardığına göre, Falkenze'de düzenlenen SPD festivalinde kalabalık bir grup, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u "yuhaladı" ve "savaş kışkırtıcılığı" yapmakla suçladı.

Gazete tarafından yayınlanan bir videoda, yaklaşık yüz kişilik bir kalabalığın politikacıyı yuhaladığı ve ona "savaş kışkırtıcısı", "yalancı" ve "haydut" dediği görülüyor.

 

Sahneye çıktıktan sonra göstericilerin direnişi ve öfkesiyle karşılaşan Scholz'un konuşmasına kalabalığın bağırışları eşlik etti.

Sahneye çıkan Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke de izleyiciler tarafından aynı şekilde karşılandı. 

Scholz ve Woidke, Ukrayna'daki savaştan Moskova'yı sorumlu tutarak izleyicileri rahatlatmaya çalışsa bile göstericiler slogan atmaktan geri durmadı.

Gazete, protestocuların barış bayrakları salladığını ve bazılarının Rus sembolleri taşıdığını kaydetti.


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