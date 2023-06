Almanya Başbakanı Scholz, katıldığı bir etkinlikte protesto edildi

Bild gazetesinin aktardığına göre, Falkenze'de düzenlenen SPD festivalinde kalabalık bir grup, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u "yuhaladı" ve "savaş kışkırtıcılığı" yapmakla suçladı.

Gazete tarafından yayınlanan bir videoda, yaklaşık yüz kişilik bir kalabalığın politikacıyı yuhaladığı ve ona "savaş kışkırtıcısı", "yalancı" ve "haydut" dediği görülüyor.

Hundreds of Germans booed German Chancellor Olaf Scholz and accused him of instigating the war.



People tried to disrupt the speech of the politician, they called him a warmonger, a liar and a bandit. Scholz tried to justify himself , but failed. pic.twitter.com/sQY5zNDYSm