Almanya Türk çalışanlara kapıları açıyor: Binlerce işçi alınacak
Son dönemde ekonomik krizle birlikte çok sayıda kalifiye Türk çalışanı Batı'ya gitmek için farklı yollar ararken, Almanya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.
Son dönemde ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte çok sayıda kalifiye iş gücü Türkiye’den ayrılarak Batı ülkelerine gitmek için çabalarken Almanya’da Türk çalışanlar için dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag, Almanya’nın İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde, ülkede binlerce yabancı işçi alınacağını duyurdu. Gazete, Almanya’daki havalimanlarındaki çalışan eksikliğini geçici yabancı işçilerle doldurulmanın planlandığını aktardı.Başta Almanya olmak üzere son haftalarda birçok Avrupa ülkesinde Covid-19 yasaklarının kalkmasıyla havalimanlarında bir yoğunluk meydana geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Bild am Sonntag, Almanya bakanlıkların ortak bir kampanya yaparak 2.000 ile 3.000 yabancı çalışanı işe almayı planladığını yazdı. Bu plan kapsamında binlerce Türk vatandaşının Temmuz ayından itibaren birkaç ay süreyle Almanya’da çalışabileceği belirtili.
Gazeteye konuşan Çalışma Bakanı Hubertus Heil, “Çalışanlara iyi bir maaş ve kısa bir için düzgün bir kalacak yer sağlamalıyız. İnsanları sömürmemeli ve sosyal bir fark yaratmamalıyız” dedi.
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