Anastasiadis, Ersin Tatar'ın iş birliği önerilerini küçümsedi: Kıbrıs Türk tarafının önerileri göstermelik

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:11

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın önerilerine yönelik olumsuz açıklamalarda bulundu.

Nikos Anastasiadis, Ersin Tatar'ın önerilerinin "göstermelik" olduğu iddiasında bulunarak, "Önerilerin benimsenmesinin, diyaloğun yeniden başlamasına yol açacak, olumlu bir atmosfer oluşturulmasına katkıda bulunacak Güven Artırıcı Önerilerimiz yoluyla yaratılan imajı tersine çevirmeye yönelik bir hamle olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs ile ilgili raporundan da rahatsızlık duyduklarını dile getirerek, "(Raporda) Önemli boşluklar var, sorumluluklar kabul edilemez bir şekilde eşit dağıtılıyor. Hem Genel Sekreter hem de Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde girişimler hazırlanıyor" dedi.

ERSİN TATAR'DAN 6 YENİ İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ

Ersin Tatar, BM aracılığıyla 1 Temmuz'da GKRY'ye iletilmek üzere hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği önerilerini içeren bir paket sunmuştu.

Tatar, bu dört önerinin yanı sıra 8 Temmuz'da Rumlara "Kıbrıs Adası'nın mayınlardan temizlenmesi" ve "düzensiz göçle mücadele" başlığıyla iki yeni iş birliği önerisi daha sunmuştu.