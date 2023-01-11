Andrew Tate: Tecavüz ve insan kaçakçılığıyla suçlanan sosyal medya ünlüsü 30 gün gözaltında kalacak

Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:40

Güncelleme: 11.01.2023 - 07:40

Getty Images Andrew Tate, salı günü mahkemeye getirildi

Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, insan kaçakçılığı ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tate kardeşler, Romanya vatandaşı iki kişi ile ile organize bir suç örgütüne liderlik etme şüphesi ile tutuluyor.

Romen mahkemesinin talebi reddetmesi sonrası, kardeşler 30 günlük gözaltı süresini tamamlayacaklar.

36 yaşındaki Tate Bükreş’teki temyiz mahkemesine kardeşine kelepçeli olarak çıkarıldı.

Tate bu sırada elinde Kuran ile görüntülendi.

Tate’in Amerikan ve İngiliz pasaportu bulunuyor.

Reuters haber ajansı, insan kaçakçılığının yanı sıra bu isimlere tecavüz suçlamasının da yöneltildiğini aktardı.

Romanya polisi kadın kurbanların, “sevgili metodu” adı verilen yöntemle ilişki vaadi ile kandırıldığını iddia ediyor.

Romanya Emniyet Müdürlüğü Organize Suç ve Terörizm Birimi, zorla evlendirmek, taciz etmek ve kadınlara sömürü amaçlı video çektirmek suçlamalarının yöneltildiğini duyurdu.

Tate kardeşlerin avukatı Eugen Vidineac, müvekkillerinin suçlamaları reddettiğini söylüyor.

Tate birçok platformda yasaklı

Reuters Tate mahkemeye elinde Kuran ile geldi

Google’da bu yıl en çok aranan kişi olan, cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan çıkışlarıyla bilinen Tate, aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerde tanınıyor ve seviliyor.

Birçok konuda aşırı uçlarda yaptığı açıklamalarıyla tanınan Tate, kadınları mülk ile kıyaslamış, kendisini aldatan bir kadına nasıl zarar vereceğini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı.

Tate, erkeklerin büyük kadınlar yerine 18-19 yaşındaki kadınları daha az kişiyle seks yapmış olacakları gerekçesiyle tercih etmesi gerektiğini söylemişti.

Andrew Tate, 2017'de #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı.

Twitter, Tate’in hesabını bu yıl dondurdu. Tate geçen ay Twitter’a geri döndü.

Tate; Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok’ta ise halen yasaklı.