Ankara-Moskova hattında 'Azak Taburu' krizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından Erdoğan'ın, Ukrayna'ya yönelik sözleri Rusya'da geniş yankı uyandırmıştı.

İstanbul'daki görüşmeden hemen sonra neo-Nazizm ile bağlantılı olduğu belirtilen Azak Taburu mensuplarının Ukrayna'ya iadesi, Ankara-Moskova hattında soğuk rüzgarlar estirdi.

Türkiye ile Ukrayna arasında gerçekleşen iade süreci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki ayda gerçekleşmesi beklendiği öne sürülen Ankara ziyaretinin iptal edileceğine ilişkin spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Volodimir Zelenski, Türkiye ziyaretini tamamladıktan sonra İstanbul havaalanından bir video yayınladı. Videoda, Azak Taburu mensuplarının korumalar eşliğinde bir minibüsle piste geldiği ve onları Çek Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın karşıladığı görüldü.

