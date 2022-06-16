Apple'a toplu dava: Milyonlarca iPhone kullanıcısı için tazminat talebi!
Bir süredir yeni modellerin satışını arttırmak için eski iPhone’ları yavaşlatmakla suçlanan Apple bu sefer toplu dava ile karşı karşıya. İngiltere'de açılan dava şirketin aleyhine sonuçlanırsa Apple 25 milyon iPhone kullanıcısına tazminat ödeyecek.
ABD merkezli Teknoloji devi bir kez daha 'iPhone yavaşlatma' suçlaması ile karşı karşıya. Yeni modellerin satışlarını artırmak için eski modelleri kasıtlı olarak yavaşlattığı belirtilen Apple'a İngiltere'de toplu dava açıldı.
Tüketici avukatı Justin Gutmann'ın İngiltere'de yaşayan milyonlarca iPhone kullanıcısı adına açtığı davada şirketin yaklaşık 800 milyon sterlin ödemesi talep ediliyor.
KULLANICILAR NE KADAR TAZMİNAT ALABİLECEK?
Hürriyet'te yer alan habere göre, ülkede 25 milyon iPhone kullanıcısı bulunuyor.
Davanın kazanılması halinde söz konusu durumdan mustarip kişilerin yüzlerce sterlin tazminat kazanabileceği iddia edildi.
LİSTEDE HANGİ MODELLER VAR?
İngiltere'de açılan davada Apple'ın bu kararından etkilenen modellerin listesi de yer verildi. iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X modelleri Apple'ın kasıtlı yavaşlatma politikasıda yer alan telefonlar arasında.
Bu kapsamda bir de internet sitesi kuruldu. Sitede bu modellere sahip olan kişilerin Apple'a karşı önerilen toplu davaya otomatik olarak dahil olabilecekleri bilgisine yer verildi.
'The Phone Claim' isimli sitede dava ile ilgili tüketicilere bilgi veriliyor.
APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Apple'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise müşterilerinin yeni modelleri satın alması için kullanıcı deneyimini bozmanın söz konusu olmadığının altı çizildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Amacımız her zaman müşterilerimizin sevdiği ürünler yaratmak olmuştur ve iPhone'ların mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını sağlamak bunun önemli bir parçasıdır"
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