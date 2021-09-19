Araştırma ortaya çıkardı: Covid-19 aşısı olmalarına rağmen risk altındalar

Yapılan yeni bir araştırmada, kronik rahatsızlığı olanlar için üçüncü doz aşının faydasının çok daha fazla olabileceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2021 Pazar, 09:45
Araştırma ortaya çıkardı: Covid-19 aşısı olmalarına rağmen risk altındalar
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İngiltere’de yapılan bir araştırma kronik rahatsızlıkları bulunanların koronavirüs aşısı olmalarına rağmen çok daha büyük bir risk altında olduklarını ortaya çıkardı.

Sözcü’nün haberine göre, 5.2 milyonu iki doz aşı olmuş 6.9 milyondan fazla insanın verilerini inceleyen bilim insanları, demans ya da parkinson gibi rahatsızlıkları olanların çok daha fazla risk altında olduklarını ortaya çıkardı. Bilim insanları bu rahatsızlığı olanlar için üçüncü doz aşının faydasının çok daha fazla olabileceğini açıkladı.

British Medical Journal isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmayı Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, down sendromlu kişilerin Covid-19’a bağlı ölüm oranının yaklaşık 13 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Parkinson ve demas hastalarında da ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğu belirtildi.


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