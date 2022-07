Ashley Judd kimdir? Ashley Judd filmleri neler? Ashley Judd kaç yaşında ? Ashley Judd gençliği...

28 Temmuz 2022 Perşembe, 12:10

54 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Ashley Judd, kendisi hakkında açıkladığı bir konuyla ilgili gündem oldu. Judd, tecavüz eden adamın hikayesini dinlemek istediğini ve onunla "yapıcı" bir sohbet gerçekleştirdiğini söyledi. Oyuncu, 1999'da kendisine tecavüz eden kişiyle yıllar sonra bir dere kenarında, sallanan sandalyelerde oturup sohbet ettiğini anlattı. Judd "Bunu anlatıyorum, çünkü bir acıdan kurtulmanın birçok yolu var. Bunu hatırlatmak önemli" diye konuştu. İşte, ünlü oyuncuya dair bilinmesi gerekenler...



ASHLEY JUDD KİMDİR?

Ashley Judd asıl adıyla Ashley Tyler Ciminella, 19 Nisan 1968 ABD doğumlu, Amerikalı oyuncu ve siyasal eylemcidir. Country şarkıcısı Naomi Judd'un kızı, ses sanatçısı Wynonna Judd'un kardeşidir. 54 yaşında olan Judd, profesyonel oyunculuk kariyerine 1991 yılında başlamıştır.

1991’de Hollywood’da oyunculuk kariyerine başlangıç yapan Ashley Judd, ilk kayda değer rolunü, 1993 yapımı olan Ruby in Paradise’da sergilemiştir. 1993 yılında En İyi Kadın Oyuncu Bağımsız Ruh Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır. Bunun ardından 1996 yılında Norma Jean & Marily adlı yapımda rol alan Judd, sonrasında 1997’de Kiss the Girls ve 1999’da Double Jeopardy’de rol alarak hatırı sayılır bir hayran kitlesine kavuşmuştur.

1990’lı yıllarda yükselen bir yıldız olarak kabul edilen Judd, 2000’lı yılların başında da ses getiren filmlerde oynamasa orta bütçeli yapımlarda oynama fırsatını yakalamıştır. Bu dönemde, Where the Heart Is, High Crimes, De-Lovely gibi yapımlarda rol alan Amerikalı oyuncu, sonrasında ciddi bir düşüşe geçmiştir. 2005 sonrasında ciddi bir projede yer alamayan Ashley Judd televizyon dizilerinde rol oynamaya başlamıştır.

Oyuncu aynı zamanda, Birleşmiş Milletler'in iyi niyet elçiliğini yapmaktadır.



ASHLEY JUDD VE HARCEY WEİNSTEİN

Ashley Judd, 2019 yılında çok sayıda ünlüye tacizde bulunduğu ortaya çıkan yapımcı Harcey Weinstein'a karşı açtığı dava nedeniyle de epey destek görmüştü.

Judd, Weinstein'ın kendisiyle ilgilendiğini fakat onun bu ilgisine karşılık vermeyince hakkında karalama kampanyası başlattığını ileri sürmüştü. Hatta Harvey Weinstein'ın, kendisinin Yüzüklerin Efendisi filminde oynamasını engellediğini de iddia etmişti.

Judd, 1998'de Weinstein'ın kendisini yeni projeler üzerinde görüşmek için Beverly Hills'te bir otele davet ettiğini ve kapılı üzerinde bornozla açtığını anlatmıştı. Wenistein'ın kendisine masaj yapmasını istediğini belirten Judd, iş toplantısına gittiği otelde tacize uğradığını savunmuştu.

#METOO HAREKETİNE DE DESTEK VERMİŞTİ

Ashley Judd, bugüne kadar ki en etkili feminist hareketlerden biri olan #metoo hareketine de açık sözlülükle destek vererek, kendi yaşadığı travmayı anlatmıştı.

Judd'un tecavüze uğradıktan sonra hamile kaldığı haberleri geçen sene ABD'de kürtajı yasaklayan tartışmalar sırasında bir kez daha gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu, New York'ta düzenlenen Dünya Kadınlar Zirvesi'nde üç kez tecavüze uğradığını belirtip, bir keresinde de hamile kaldığını anlattı. Oyuncu bebeğini aldırdığını söylerek, yaşadığı üzücü durumu şu şekilde aktarmıştı:

"Eğer bu kararı vermeseydim, yasalara göre bir tecavüzcüyle birlikte o bebeğe ebeveynlik yapmak zorunda kalacaktım."

ASHLEY JUDD GENÇLİĞİ



Erken yaşta kameralarla tanışan Judd, masum güzelliği ve yeteneğiyle yıldızı parlayan aktristlerden.