Aşı karşıtı açıklamalarıyla bilinen Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı

21 Eylül 2021 Salı, 10:37

Brezilya lideri Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentinde bulunuyor. Aşı yaptırmayan ve corona virüs ile mücadele politikası tepki çeken Bolsonaro, şehirde gezerken aşı kısıtlamalarına takıldı.

Bolsonaro, New York'ta kapalı alanlarda yemek yiyebilmek için gereken en az bir doz aşı şartına uymadığı için ABD’deki ilk yemeğini sokak ortasında yemek zorunda kaldı.

Brezilya Turizm Bakanı Gil Machado, Bolsonaro ile heyetindeki diğer bakanların New York’ta sokakta pizza yiyip kola içerken çekilen bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

ANTİKORLU OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Bolsonaro, geçen yıl corona virüse yakalandığı için antikoru olduğunu iddia ederek aşı vurulma niyetinde olmadığını defalarca söylemişti. Fakat bilim insanları antikorların koronavirüsü önlemede uzun vadeli bir rolü olduğu iddialarını reddediyor.

Bolsonaro geçen yıl aralıkta televizyonda verdiği bir röportajda "Aşı olmayacağım. Hayatımın tehlikede olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu benim sorunum, nokta" demişti. Jair Bolsonaro yine geçen yıl aşı olan son Brezilyalı olacağını ve kimseyi aşı yaptırmaya zorlamayacağını da söylemişti.

Kaynak: NTV