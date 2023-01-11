Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın düzenleyeceğini söyledi
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın düzenleme tehdidinde bulundu.
Ben-Gvir, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, ay başında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına işaret ederek, "Bunu Hamas'a ev sahibi olmadıklarını göstermek için yaptım. 'İsrail devletinde bir bakanı tehdit etmeyeceksin' mesajı vermek istiyordum. Merak etme, tekrar yapacağım." ifadelerini kullandı.
İsrailli Bakan, Mescid-i Aksa'ya düzenlemeyi planladığı provokatif eylemle ilgili tarih belirtmedi.
Ben-Gvir'in 3 Ocak'taki baskını öncesinde açıklama yapan Hamas, Mescid-i Aksa baskınına karşı "eli kolu bağlı durmayacaklarını" duyurarak, "Terör ve faşizm bakanı Itamar Ben-Gvir, çalışma programının temelini saldırganlık ve terörizm üzerine kurmuştur." ifadelerini kullanmıştı.
PROVOKATİF AKSA BASKINI
Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu.
Baskına Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan tepki açıklamaları gelmişti.
Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.
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