Asya Kalkınma Bankası: 10 yılda 225 milyon kişi yerinden oldu
Asya Kalkınma Bankası (ADB) tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, 2010-2021 yılları arasında Asya-Pasifik bölgesinde, doğa olaylarının yol açtığı afetlerden dolayı 225,3 milyon kişi yerinden oldu.
Raporda, Asya ve Pasifik'in, küresel olarak afet nedeniyle yerinden edilmelerden en çok etkilenen bölgeler olduğu vurgulandı. Doğu Asya ve Güneydoğu Asya, felaket nedeniyle yerinden edilme konusunda en yüksek oranlara sahip. Asya ve Pasifik bölgelerindeki yerinden edilmeler aynı zamanda dünya toplamının üçte ikisini oluşturuyor. Bu bölgeyi ise Güney Asya takip ediyor. Büyük ölçekli fırtınalar ve seller, kuraklıklar, depremler, tsunamiler ve yanardağ patlamaları, milyarlarca insanın yaşadığı bu geniş bölgede her yıl milyonlarca insanı yerinden ediyor.
SAYI YÜKSELECEK
ADB'nin İklim Değişikliği ve Afet Riski Yönetimi Tematik Grubu Başkanı Noelle O'Brien konuya ilişkin demecinde, "Yerinden edilme ölçeği artıyor" dedi. O'Brien, "Afet nedeniyle yerinden edilmeler Asya ve Pasifik'te kalkınmanın getirilerini aşındırıyor ve uzun vadede bölgenin refahını tehdit ediyor" diye ekledi.
O'Brien ayrıca, "Bölgenin kalkınma hedeflerinden geri adım atmaması için afet risk yönetimine ilişkin politika ve önlemlerin güçlendirilmesi" gerektiğini vurguladı.
Rapor, iklim değişikliğinin etkilerinin görünür hale gelmekte olduğuna, afetlerin sıklığı ve yoğunluğu artarken gıda güvensizliği ve su kıtlığına yol açarak yerinden edilenlerin sayısını yükselteceğinin öngörüldüğüne dikkat çekti.
"YÜZ MİLYARLARCA DOLARA MAL OLUYOR..."
IDMC Direktörü Alexandra Bilak ise konuya ilişkin demecinde, "Afetler, Asya ve Pasifik'e yüz milyarlarca dolara mal oluyor. Ancak, hala en önemli maliyeti, her yıl hafiflemeden devam eden afetler nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insan ödüyor" dedi.
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