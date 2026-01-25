Ateşkes sürerken YPG’den Halep kırsalına bombardıman

Suriye Sivil Savunma Birimi, YPG’nin Halep ilinin kuzey kırsalında bulunan yerleşimlere yönelik bombardımanlarına yeniden başladığını duyurdu. Sivil Savunma yetkilileri, Telegram üzerinden yaptıkları açıklamada, saldırının Halep’in kuzeyinde, Fırat Nehri’nin batısında yer alan Cerablus ilçesine bağlı El-Havi köyünü hedef aldığını bildirdi.

Açıklamaya göre, Ayn el-Arab bölgesinden ateşlenen bir füze, köyde bulunan bir eve isabet etti. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri inceleme başlatırken, saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

ATEŞKES 15 GÜN UZATILMIŞTI

Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı, kısa süre önce YPG ile yürütülen ateşkes anlaşmasının 24 Ocak saat 23.00’ten itibaren geçerli olmak üzere 15 gün daha uzatıldığını kamuoyuna açıklamıştı.

Yetkililer, ateşkes süresinin uzatılmasının, Amerika Birleşik Devletleri’nin YPG kontrolündeki hapishanelerde bulunan DEAŞ’lı tutukluların Irak’a nakledilmesine yönelik çalışmalar nedeniyle gündeme geldiğine dikkat çekmişti.