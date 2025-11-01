Ateşkesten bu yana Gazze'ye sadece 3 bin 203 yardım TIR'ı ulaştı

Gazze'ye, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana sadece 3 bin 203 yardım TIR'ının giriş yaptığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 10-31 Ekim tarihlerinde Gazze'ye girenTIR sayılarıyla ilgili güncel rakamlar paylaşıldı.

Bu bilgilerin paylaşılmasıyla Gazze'deki insani durumla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesinin ve ateşkesin maddelerinin uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

2 BİN 564'ÜNÜN İNSANİ YARDIM TAŞIDI

Söz konusu tarihlerde Gazze'ye sadece 3 bin 203 TIR'ın giriş yaptığı, bunlardan 639'unun ticari olduğu, 2 bin 564'ünün insani yardım taşıdığı bildirildi. TIR'lardan 84'ünde yakıt ve 31'inde LPG (yemeklik gaz) olduğu belirtildi.

Ateşkese göre günlük 600 TIR girişinin olması gerekirken, bu sayının 145 ile sınırlı kaldığı, bunun, üzerinde anlaşma sağlanan sayının sadece yüzde 24'üne tekabül ettiği kaydedildi.

Söz konusu dönemde 1100 akaryakıt ve LPG TIR'ının girmesi gerektiği, ancak bunun 115 ile sınırlı kaldığı belirtildi.

TEMEL ENERJİ KAYNAKLARI KISITLANIYOR

Bu veriler göz önüne alındığında, hastaneler, fırınlar ve tesislerin işletilmesi için gereken temel enerji kaynaklarını kasıtlı olarak kısıtlama politikasının sürdüğünün anlaşılacağına işaret edildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın garantör ülkeleri ve ara buluculardan, İsrail'i, başta insani yardım girişleri olmak üzere anlaşmanın maddelerini uygulamaya zorlaması istendi.

İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda ateşkese varılmış, İsrail hükümetinin onayıyla da ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.