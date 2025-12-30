Atina’da Gazze tartışması: Bakanların sözleri muhalefeti ayağa kaldırdı

Georgiadis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sosyal medyada birçok hesabın günlerdir, İsrail'in katılımı nedeniyle Yunanistan'ın 2026 Eurovision şarkı yarışmasından çekilmeyişini protesto ettiğini belirterek, bazı ülkelerin aldığı çekilme kararının ise bu ülkelerdeki ideolojik sol hegemonyadan kaynaklandığını ileri sürdü.

Yunan bakan paylaşımında "Hem Eurovision'da kalıyoruz hem de İsrail’i destekliyoruz zira İsrail dostumuz ve müttefikimiz" ifadelerine yer verdi.

Paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısının "Uluslararası Af Örgütünün İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği yönündeki tespiti ve Uluslararası Adalet Divanının Gazze'de soykırım işlendiği yönünde ikna edici deliller bulunduğu, tüm uluslararası toplumun bunu önleyecek adımlar atması gerektiği yönünde kararının olduğu" şeklinde cevap vermesi üzerine Georgiadis, bunların önemsiz olduğunu savundu. Georgiadis, "Sol görüşün hakim olduğu alakasız yapılar. Kimse bunlara hiçbir önem vermemeli" ifadesini kullandı.

Tartışmaya X hesabı üzerinden katılan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris de Georgiadis'e destek vererek "Birçok Avrupa mahkemesi ve uluslararası mahkemenin içtihatları ile Avrupa örgütleri ve uluslararası örgütlerin kararları yıllardır süren sol ideolojinin hegemonyasından etkilenmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu kurumların Avrupa Birliği (AB) dışında göçmen kampları kurulmasına, sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gönderilmesine, sınırların korunmasına karşı çıktığını iddia eden Plevris, "İsrail'in terörle mücadelesinde, bu örgütlerin teröristlerin kurbanlarına değil, faillerine karşı aşırı duyarlı davrandığını gördük" ifadesine yer verdi.

SOL MUHALEFETTEN TEPKİLER

Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Dış Politika Temsilcisi Dimitris Mancos yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası mahkemeler ve uluslararası adalet, uygulanmasını kabul etmiş ülkeler için, bağlayıcı olan kurallara dayanan uluslararası düzenin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu ülkeler arasında bizim ülkemiz de vardır" ifadelerini kullandı.

Plevris ve Georgiadis'in sosyal medya paylaşımlarının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, bu tür ifadelerin, Yunanistan'ın uluslararası hukukun uygulanması ve yorumlanmasına ilişkin uluslararası sisteme katılımını sorguladığı savunuldu.

Muhalefet partisi Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) yapılan yazılı açıklamada ise "Sağlık Bakanı, ülkemizin tanıdığı ve uluslararası anlaşmazlıklarımızın ele alınabileceği temel görüşüne sahip olduğumuz Uluslararası Adalet Divanını 'Sol görüşün hakim olduğu alakasız yapı' olarak tanımlamıştır. Göç ve İltica Bakanı ise Avrupa mahkemelerinin ve örgütlerinin göç gibi konularda Batı ve Avrupa karşıtı işlediğini savunmaktadır. Uluslararası sözleşmelerin göreceleştirilmesi, uluslararası örgütlerin ayrıştırılması, ülkemizin temel kararlarının sorgulanması aşırı sağ stratejisinin bir Yunan versiyonudur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Plevris ve Georgiadis, aşırı sağcılıkla suçlandı.

Muhalefetteki Yeni Sol'dan yapılan yazılı açıklamada ise Georgiadis ve Plevris'in söylemleri aşırı sağcılık olarak nitelendirilirken, her iki bakanın da güçlünün kendi isteklerine göre inşa ettiği bir dünyadan yana oldukları yorumu yapıldı.