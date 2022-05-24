Avrupa Birliği, Ukrayna'ya ilave 500 milyon avroluk askeri yardımda anlaştı

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk ek destek gönderecek. Bu yardımla birlike Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya sağladığı maddi yardımın toplamı 2 milyar avroya ulaştı.

AA
24 Mayıs 2022 Salı, 13:45
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya ilave 500 milyon avroluk askeri yardımda anlaştı
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri destek için 500 milyon avroluk ilave yardımda bulunmak üzere uzlaştı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB yardımının Ukrayna ordusunun ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmasında imkan ve direncini, ayrıca Rusya'nın saldırısına karşı sivil halkın korunmasını destekleyeceği belirtildi.

Son yardımla birlikte AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplamı 2 milyar avroya ulaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, "Bu destek Ukrayna'nın kendisini savunmasında Avrupa'nın çabalarının yalnızca bir bölümüdür. AB ve üye ülkeler desteğe devam etmekte kararlıdır. Savaşın başından beri yardım ediyoruz, savaş bitene kadar yardımı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AB'nin askeri yardımları silah ve malzemenin yanı sıra koruyucu ekipman, ilk yardım kitleri ve yakıt gibi kalemleri içeriyor.


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