Avrupa Birliği, Ukrayna'ya ilave 500 milyon avroluk askeri yardımda anlaştı
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk ek destek gönderecek. Bu yardımla birlike Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya sağladığı maddi yardımın toplamı 2 milyar avroya ulaştı.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri destek için 500 milyon avroluk ilave yardımda bulunmak üzere uzlaştı.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB yardımının Ukrayna ordusunun ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmasında imkan ve direncini, ayrıca Rusya'nın saldırısına karşı sivil halkın korunmasını destekleyeceği belirtildi.
Son yardımla birlikte AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplamı 2 milyar avroya ulaştı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, "Bu destek Ukrayna'nın kendisini savunmasında Avrupa'nın çabalarının yalnızca bir bölümüdür. AB ve üye ülkeler desteğe devam etmekte kararlıdır. Savaşın başından beri yardım ediyoruz, savaş bitene kadar yardımı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
AB'nin askeri yardımları silah ve malzemenin yanı sıra koruyucu ekipman, ilk yardım kitleri ve yakıt gibi kalemleri içeriyor.
Video Haberler
- Sabaha karşı dehşete uyandılar
- Eylem hazırlığındaki IŞİD'li canlı bomba yakalandı
- İzmir'de 237 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
- Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
- Avcılar’da sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kald
- Taksim'de İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!
- Müjdeyi duyurdu: 25 yıllık trafik çilesi sona erdi
- Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
- Kuran kursunda çocuklara sopa
- 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- MSB acı haberi duyurdu: 3 şehit, 4 yaralı
- 'Yeşil ceket giymekle...'
- 'Troller' ortaya atmıştı, Bahçeli tekrarladı