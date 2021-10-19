Avrupa'da enerji krizi büyüyor

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

DW’nin haberine göre, Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Avrupa Komisyonu’nun iş ve sosyal haklardan sorumlusu üyesi Nicolas Schmit, AB ülkelerinde milyonlarca enerji yoksulu olduğunu belirterek fiyatlardaki artış nedeniyle bu sayının daha da yükselebileceğini belirtti. Komisyonun üye ülkelere yüksek enerji fiyatlarının etkilerini azaltma konusunda yardımcı olabileceğini söyleyen Schmit, bu konuda adım atmanın ise ulusal hükümetlere düştüğünü ifade etti.

Haberde, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun geçen ay yaptığı Avrupa genelinde 2.7 milyon insan bir işte çalıştıkları halde evlerini gerektiği gibi ısıtamadığı, Avrupa’da doğalgaz fiyatlarındaki artışın ise bu ay rekor seviyelere ulaştığı açıklamalarına yer verildi.

G-20 GÜNDEMİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu ay sonunda yapılacak G20 Zirvesi’nde konunun ele alınması gerektiğini kaydetti. Reuters’ın haberine göre ise Paris dar gelirli ailelere yakıt alımı için kupon sistemini tartışıyor. Öte yandan Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı işletilmeye hazır hale geldi. Boru hattına teknik gaz olarak isimlendirilen gaz pompalandı.