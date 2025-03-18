Avustralya sahillerinde gizemli köpük: Balıklar ölüyor, insanlar hastalanıyor

Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:36

Güncelleme: 18.03.2025 - 12:36

Avustralya'da Waitpinga Plajı’nı yüzlerce metre boyunca kaplayan köpük, hafta sonu bölgeyi ziyaret eden birçok kişide öksürük, boğaz ağrısı ve bulanık görme gibi semptomlara neden oldu.

Aynı zamanda, denizatı, balık ve ahtapot gibi birçok deniz canlısı kıyıya vurdu. Parsons Plajı’nda da benzer bir durum yaşandı.

Çevre ve Su Bakanlığı, köpüğün sıcak hava, durgun su ve deniz sıcak dalgasının tetiklediği mikroalgal çiçeklenme ile bağlantılı olabileceğini belirterek bölgeyi geçici olarak kapattı.

Su kalitesi danışmanı David Cunliffe, alglerin solunum ve göz tahrişi ile deri döküntülerine yol açabileceğini, yutulması durumunda ise mide rahatsızlıkları ve grip benzeri belirtiler ortaya çıkabileceğini söyledi.

Cunliffe, rengi değişmiş tatlı su veya deniz suyundan uzak durulması gerektiğini belirtti ve deniz suyuna maruz kalan kişilerin temiz suyla yıkanmasını önerdi.

Yetkililer, köpüğün kesin nedenini belirlemek için analizlerin sürdüğünü ve halkın sahillere gitmeden önce yetkililerden bilgi alması gerektiğini vurguladı.