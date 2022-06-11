Avustralya’dan Fransa’ya 555 milyon Euro denizaltı anlaşmasından cayma tazminatı
Avustralya’nın yeni seçilen İşçi Parti kökenli Başbakanı Anthony Albanese, bugün yaptığı basın açıklamasında Fransa’yla daha önce yapılan denizaltı anlaşmasından AUKUS paktı sebebiyle caydıkları için 555 milyon Euro tazminat ödeyeceklerini duyurdu.
Albanese açıklamasında iki ülke arasındaki caymadan kaynaklı diplomatik ve maddi sorun için “Adil ve eşitlikçi bir çözüme ulaşılmıştır” ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konu hakkında sürekli görüştüğünü belirten Başbakan Anthony Albanese, bu görüşmeler sonucunda Avustralya ile Fransa arasında ‘yeniden, daha iyi bir ilişki kurmanın samimi bir yolunu’ buldukları için Macron’a teşekkür etti. Albanese, 830 milyon Avustralya Dolarına (555 milyon Euro) denk gelen uzlaşma tazminatıyla birlikte önceki hükümetin başarısız politikasının toplam maliyetinin 3.4 milyar Avustralya Doları olduğuna dikkat çekerek cayma kararı alan önceki hükümeti eleştirdi.
Albanese, Avustralya’nın Aukus Anlaşması sebebiyle Fransa’yla denizaltı anlaşmasından caymanın toplam maliyetinin Avustralya halkına 5.5 milyar Avustralya Doları maaliyeti olacağının öngörüldüğünü ancak ‘başarılı tazminat görüşmeleri’ sonrasında bu maliyetin 3.4 milyar Avustralya Doları’na kadar düşürüldüğünü belirtti.
ANLAŞMADAN NEDEN VAZGEÇİLDİ?
ABD, İngiltere ve Avustralya’nın İngilizce kısaltma isimlerinden oluşan AUKUS Anlaşması, 15 Eylül 2021 tarihinde bu üç ülkenin liderleri tarafından Pasifik bölgesinde Batı’nın varlığını artırmak ve güvenliği sağlama amaçlı imzalanmış üçlü bir güvenlik paktıdır. Anlaşmanın imzalanması sonrası Avustralya, ABD tarafından sunulan nükleer enerjili denizaltı almaya karar vererek daha önce Fransa’yla yapılan anlaşmadan vazgeçtiğini açıkladı. Fransa, bu iki ülkedeki büyükelçilerini geri çağırarak anlaşmayı “Arkadan bıçaklama” olarak nitelendirmişti.
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