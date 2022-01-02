Avusturya’da yılbaşı kutlamalarında sosyal mesafe unutuldu
Avusturya’nın Başkenti Viyana’da binlerce kişi, korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemlere rağmen yeni yılı maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak havai fişekler ve müzikler eşliğinde kutladı.
Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgınının gölgesinde ikinci yıl geride bırakılırken, Avusturya’nın başkenti Viyana’da binlerce kişi, havai fişek gösterileri ile yeni yıla "merhaba" dedi.
Viyana‘nın Birinci Bölgesinde bulunan Stephansdom meydanında düzenlenen havai fişek gösterisine katılan Avusturyalılar, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.
Ülkede Covid-19’un Omicron mutasyonunun artışa geçmesine rağmen maske ve mesafe kurallarına uymayan Viyanalılar, havai fişek gösterisi ve müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi. Avusturya polisinin ise kutlamalar sırasında üst düzeyde güvenlik önlemleri alması dikkat çekti.
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