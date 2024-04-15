Ayin sırasında piskoposa bıçaklı saldırı!

Avustralya'nın başkenti Sidney'deki bir kilisede düzenlenen ayin sırasında piskopos Mar Mari Emmanuel bıçaklı saldırıya uğradı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:51
Ayin sırasında piskoposa bıçaklı saldırı!
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Avustralya'nın başkenti Sidney'deki bir kilisede düzenlenen ayin sırasında piskopos, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, piskopos Mar Mari Emmanuel'in ayin sırasında saldırıya uğradığı görülüyor.

Piskoposun yanı sıra ayinde bulunan bazı kişilerin de bıçaklı saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

 

Polis, Emmanuel'in yaralanmasına ilişkin hayati tehlikesi olmadığını bildirdi.

Yeni Güney Galler Polisi'nden yapılan açıklamada, "Wakeley'de bir bıçaklama ihbarı üzerine polis operasyonu başlatılmıştır. Fairfield Şehri Polis Bölge Komutanlığı'na bağlı memurlar, birkaç kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine Wakeley, Welcome Street'teki bir yere gitmiştir. Memurlar bir erkeği tutukladı ve bu kişi soruşturmada polise yardımcı oluyor" denildi.


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