Ayin sırasında piskoposa bıçaklı saldırı!

Avustralya'nın başkenti Sidney'deki bir kilisede düzenlenen ayin sırasında piskopos, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, piskopos Mar Mari Emmanuel'in ayin sırasında saldırıya uğradığı görülüyor.

Piskoposun yanı sıra ayinde bulunan bazı kişilerin de bıçaklı saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Sydney priest, Mari Mari Emmanuel, was just attacked during a live sermon.



It looks as though the attacker was armed with a knife.



Emmanuel is a very well known Orthodox priest all around the world.



Absolutely terrible, praying for his good health