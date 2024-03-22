Bağcıoğlu: 'Güvenlik için gerekli'

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

İlk olarak Amerika’nın Suriye’deki varlığına vurgu yapan Bağcıoğlu, “Bu varlıktan öte, Suriye’de PKK’nın uzantısı YPG’ye verilen Amerikan desteği göz önünde bulundurulmalı. Sosyal medyadan bu destekleri görebilirsiniz. Irak’ın kuzeyinde kalıcı bir çözüm arıyorsak NATO müttefikimiz olan Amerika’dan müttefiklik hukukuna yakışmayan bu desteğin kesilmesi kapsamında daha etkili girişimlerde bulunmamız gerekiyor” dedi.

NE OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak devleti ile yapılan görüşmeler sonucu terörle mücadele konusunda "Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir. Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki işbirliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar" açıklamasında bulundu.

