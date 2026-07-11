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Bahamalar'da küçük uçak düştü: 10 ölü

Bahamalar'da küçük uçak düştü: 10 ölü

11.07.2026 12:03:00
Güncellenme:
DHA
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Bahamalar'da küçük uçak düştü: 10 ölü

Karayip ülkesi Bahamalar'da küçük bir uçağın ormanlık alana düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından inceleme başlatılırken, ilgili hava yolu şirketinin faaliyet sertifikası önlem amaçlı askıya alındı.
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Bahamalar'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Karayip ülkesi Bahamalar'ın başkenti Nassau'daki Lynden Pindling Uluslararası Havalimanı'ndan San Andros Havalimanı'na gitmek üzere havalanan ‘Cessna 402’ tipi uçağın Andros Adası’nda ormana düştüğü belirtildi. Bahama polisi, 9'u yolcu, 1'i pilot olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bahama Ulaştırma Bakanlığı, önlem amaçlı ilgili hava yolu şirketinin 'hava operatörlüğü sertifikası'nın askıya alındığını duyurdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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