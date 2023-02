Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 14:41

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 14:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile Tallin’de düzenlenen ortak basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ile ilgili daha az sorun olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Özellikle İsveç’ten somut adım görmedik. Birbirimizin meşru güvenlik endişelerini anlamalıyız." dedi.

"SOMUT BİR ADIM GÖRMEDİK”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı bir basın mensubunun İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olması durumunda kendilerini daha güvende hissedeceklerini ve Türkiye’nin, müttefiki olan Estonya için gerekeni yapıp yapmadığına ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

“Estonya'nın bu konudaki güvenlik endişelerini anlıyoruz. Bu iki ülkenin güvenlik endişelerini de anlıyoruz. Finlandiya ve İsveç'ten kuzeyde sizin komşularınız. İşte bu nedenle Türkiye zaten NATO misyonlarını ve özellikle de buradaki NATO faaliyetlerini güçlendirmek için elinden geleni yapıyor. NATO için aslında iki tehdit var. Rusya Federasyonu ve terörizm. Estonya'nın ve diğer iki aday ülkenin meşru endişelerini anlıyoruz. Ancak müttefiklerimizden Türkiye'nin ve diğer ülkelerin terörizm ve terörizmle mücadele konusunda güvenlik endişelerini anlamalarını beklemek de bir o kadar meşru bir sebep. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu ülkeler başvurularını yaptıklarında, endişelerimizi dile getirdik ve bu iki ülkeyle müzakereler yapıldıktan sonra Madrid'de üçlü bir mutabakat zaptı imzalandı. Ben kendi ülkem adına bunu imzaladım. Şu anda bu iki ülkenin bir taahhüdü var. Bu mutabakat zaptını uygulamakla ilgili bir taahhütte bulundular. Evet, tabii ki İsveç'te yeni bir hükümet kuruldu. Çok daha güçlü bir siyasi irade görüyoruz. Finlandiya'yla görece olarak Finlandiya üyeliğiyle ilgili biraz daha az sorun var. Ancak siyasi bir irade ifade etmiş olmalarına rağmen özellikle İsveç'ten bu taahhütlerini yerine getireceklerine henüz somut bir adım görmedik. Bu üçlü mutabakat zaptının uygulanması için somut adımlar bekliyoruz. Dostlar ve müttefikler olarak birbirimizin meşru güvenlik endişelerini anlamalıyız. Sadece tek taraflı bir meşru endişeyi anlamak yeterli değil. Türkiye her zaman NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir ülke oldu. Türkiye, Bükreş Zirvesi'nden bu yana NATO'ya her zirvede ve her bakan seviyesindeki toplantıda bu ülkelerle ilgili onların NATO üyesi olmasıyla ilgili hatırlatmalar yapıyor. Dolayısıyla biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bunu güçlü bir biçimde destekliyoruz ancak bizim güvenlik endişelerimizin de karşılanması gerekiyor.”