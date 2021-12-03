Başvurusu reddedilen Kaddafi'ye adaylık yolu açıldı
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu ve Kaddafi'nin "De Facto" başbakanı Seyfülislam Kaddafi'nin, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için yaptığı başvuru reddedilmişti. Bunun üzerine temyize başvuran Kaddafi'nin itirazı kabul edildi. Böylece Kaddafi'nin adaylığının önü açılmış oldu.
Libya’da 24 Aralık'ta yapılacak olan devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım’da adaylık başvurusunda bulunmuş ardından cinayet ve savaş suçları nedeniyle hakkında nihai yargı kararı olduğu için adaylığı iptal edilmişti.
Libya basınında yer alan haberlerde, Sebhe kentindeki Temyiz Mahkemesinin Kaddafi'nin adaylığının iptal edilmesi üzerine yaptığı itirazını kabul ettiği ve Kaddafi’nin devlet başkanlığı seçimleri için aday olmasının yeniden önünün açıldığı aktarıldı.
Görgü tanıkları ise, Kaddafi’nin avukatının mahkeme kararını açıklamasının ardından Kaddafi destekçilerinin Sebha'da sokaklarda kutlama yaptığını belirtti.
İNSANLIK SUÇU İŞLEDİĞİ GEREKÇESİYLE ARANIYOR
Libya Askeri Başsavcılığı tarafından 2011 yılındaki ayaklanmalar kapsamında "cinayet" suçlaması yöneltilen Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da "insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle aranıyor.
Libya Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı için adaylık başvurusu yapan 98 kişiden şu ana kadar 25’inin adaylığını kabule etmezken, adayların nihai listesini henüz açıklamadı.
DİBEYBE’NİN DE ADAYLIĞI İPTAL EDİLMİŞTİ
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin devlet başkanlığı seçimlerindeki adaylığının iptal edilmesine karşı yaptığı itiraz da Trablus Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmişti.
Reddedilme gerekçesi ise adayların seçim tarihinden en az 3 ay önce görevinden ayrılmasını şart koşan Devlet Başkanlığı Seçimleri Yasası'nın 12. Maddesi olarak gösterilmişti.
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