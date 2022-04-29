Batı Darfur'da ölü sayısı 200'ü aştı
Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 200'ü aştı.
Sudan'ın Batı Darfur/Cineyne kentindeki Kıreynik kasabasında 24 Nisan'da başlayan Afrika ve Arap asıllı kabileler arasında çatışmalar sürüyor.
Batı Darfur İnsani ve Sağlık Acil Durum Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, çatışmalarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralının yanı sıra 60 bine yakın kişi yerlerinden oldu.
Komite, 18 tonluk tıbbi malzeme, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinden oluşan 4 uçağı bölgeye ulaştırdı. Uluslararası yardım kuruluşları ile temaslarının sürdüğünü aktaran komite, çağrılara olumlu yanıt aldıklarını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM), sivillerin öldürülmesini kınamış, şiddetin bir an önce sona ermesi ve şeffaf bir soruşturma açılmasını talep etmişti. Dünya Sağlık Örgütü de Batı Darfur'da ateşkes çağrısında bulunmuştu.
KABİLELER ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK
Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor. Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.
BM rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Video Haberler
- İki otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp
- Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma
- 'Sahte oturum izni' operasyonunda 6 tutuklama
- Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
- Erkek berberinde 'gizli geçit'
- 'Hep manipüle etmeye çalıştılar...'
- Kızına ‘atla’ diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi
- Beykoz'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
- Manisa'da sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı
- 'Açlıktan öldük, kimsenin haberi yok!'
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Ehliyet alımında yeni dönem!
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- Ankara'da film gibi esir takası
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı