Belarus-Polonya sınırında neler oluyor?

15 Kasım 2021 Pazartesi, 14:50

Son aylarda tansiyonun yükseldiği AB-Belarus hattında iki haftadır 'göçmen krizi' yaşanıyor. Orta Doğu’dan Belarus’a gelen mülteciler, Belaruslu asker ve güvenlik güçleri eşliğinde Polonya sınırına ilerliyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Belarus’un bu "hibrid savaş"ta mültecileri silah olarak kullandığını iddia ederken, Minsk yönetiminin arkasında ise Rusya’nın olduğunu öne sürdü.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Rusya ve AB'den ise arka arkaya açıklamalar geldi. Rusya kriz ile ilgili 'ara bulucu' görevini üstlenebileceğini belirtti. AB ise Belarus'a yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararı aldı

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: ARA BULUCU OLABİLİRİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, krizle ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce göçmen krizinin çözülmesi için mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Peskov, Rusya’nın "müzakere ara bulucusu" olarak bu hususta yardımcı olabileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden Belarus yönetimi ile Moskova’yı sorumlu tutmasına ve bu yolla "Rusya’nın Ukrayna sınırındaki adımlardan dikkatleri başka yere çekmeyi amaçladığı" yönündeki iddiaya da cevap veren Peskov, "Bu açıklamayı yanlış buluyoruz" dedi.

Peskov, sınırdaki durumla ilgili tüm suçu Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yüklemenin yanlış olacağını ifade ederek sınırda bulunan ve bir haftadır soğuk hava koşullarında yaşayan birkaç bin kişinin kaderini kimsenin düşünmediğine dikkat çekti.

AB YAPTIRIMLARI GENİŞLETECEK

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, AB'nin yaptırım çerçevesindeki değişiklikleri imzaladılar ve böylece Belarus'a yeni yaptırımlar getirilmesinin önünü açtılar.

AB'den yapılan açıklamada, "Konsey bugün, Belarus'un insanları siyasi amaçlarla kullanmasına karşılık verebilmek için, AB'nin Belarus sınırındaki durumu göz önünde bulundurarak yaptırım rejimini değiştirdi" denildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Avrupa Birliği'nin Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun göçmenleri amaçlarına alet etmesiyle mücadele amaçlı daha fazla yaptırım getireceğini ve bu yaptırımların havayollarını da hedef alacağını açıkladı.

AB dışişleri bakanlarının Brüksel'de Belarus'a karşı daha fazla yaptırım getirmesi ve bu yaptırımların göçmenleri Orta Doğu'dan Minsk'e taşıyan havayollarını da kapsaması bekleniyor.

Leyen, "Aynı zamanda göçmenlerin kendi ülkelerine de yardım etmeye çalışıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Lukashenko üzerinde etkisi var ve Putin'in bu gücünü kullanması gerek. Gelecek günler belirleyici olacak" dedi.

AB-BELARUS GERİLİMİ

AB ile Belarus arasındaki gerginlik Ağustos 2020'de Belarus'ta düzenlenen ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tırmanmıştı. AB, Belarus'ta seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonucunu tanımadığını açıkladı.

AB, ayrıca Belarus'ta muhalefete baskı yapıldığını belirterek, bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da dahil olduğu yaptırımlar, seyahat kısıtlaması ve varlıkların dondurulması gibi uygulamaları içeriyor.