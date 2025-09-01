Belçika’da huzurevlerinde E.coli salgını nedeniyle 8 kişi öldü

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte tarafından AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, salgın ilk olarak 17 Ağustos'ta Flaman bölgesinde tespit edildi.

17-25 Ağustos döneminde Flaman bölgesindeki 8 huzurevinde 48, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki 3 huzurevinde 14, başkent Brüksel'de ise 1 huzurevinde 1 kişi enfekte oldu.

Böylece E. coli bakterisi kaynaklı salgına yakalanan toplam hasta sayısı 63'e yükseldi.

BULAŞMA TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Vakalarda şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik, ağır vakalarda ise böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonlar kaydedildi.

Salgının ortak bir gıda ürününden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yeni gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisinin olmadığı ancak bulaşma tehlikesinin sürdüğü bildirildi.