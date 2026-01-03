Belge yayımlandı: ABD, Maduro'yu ne ile suçluyor?

ABD Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan belgede, Maduro "yolsuz, gayrimeşru bir hükümeti yıllarca yönetmek" iddiası ile suçlanıyor.

Ayrıca belgede Maduro'nun, hükümetin gücünü uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere hukuksuz eylemler için kötü kullandığı belirtiliyor.

Belgede, Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı eylemlerinin Venezuela'nın askeri ve siyasi elitini zenginleştirdiği öne sürülüyor.

Ayrıca belgede, "Maduro dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları ve narko teröristler ile işbirliği yapmıştır" ifadesi yer alıyor.

CNN: EK İDDİANAME HAZIRLANIYOR

CNN International'ın haberine göre ise ABD Adalet Bakanlığı'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında yeni suçlamalar içeren ek bir iddianame hazırladığı açıklandı.

Konuya yakın kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, söz konusu iddianame Maduro'nun 2020 yılında halihazırda suçlandığı New York'ta sunulacak.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı'nın Maduro'ya yönelik suçlamaları ilk olarak 2020 yılında New York'ta iki, Washington'da bir ve Miami'de bir olmak üzere toplam dört ayrı dosya ile ortaya konulmuştu.

Davalarda Maduro ve üst düzey kurmaylarının, ülkeden milyarlarca dolar çalarken uyuşturucu teröristlerine siyasi ve askeri koruma sağladıkları, onlarca yıllık bir komplo içinde yer aldıkları iddia edilmişti.

UYUŞTURUCUNUN SİLAH OLARAK KULLANILDIĞI İDDİASI

Dönemin New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman yaptığı açıklamada, Maduro'nun kokaini kasıtlı olarak bir silah gibi kullandığını ifade etmişti.

Berman, Venezuela liderinin ABD halkının sağlığını ve refahını baltalamak amacıyla ülkeyi uyuşturucuya boğmayı hedeflediğini savunmuştu.

GENİŞ KAPSAMLI KARTEL SORUŞTURMASI

Savcılar, Maduro'nun iktidara yükselme sürecinde bile şiddet yanlısı bir karteli yönettiğini ileri sürüyor.

Soruşturma kapsamında Maduro ile birlikte aralarında Venezuela hükümeti ve istihbarat yetkilileri ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin de bulunduğu 10'dan fazla kişi hakkında daha suçlama bulunuyor.