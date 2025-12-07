Benin'de darbe girişimi: Bir grup asker devlet televizyonuna çıktı

Batı Afrika ülkesi Benin’de bir grup asker devlet televizyonuna çıkarak yönetime el koyduklarını ve tüm devlet kurumlarını feshettiklerini duyurdu.

Kendilerini “Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi” olarak tanımlayan bir grup asker, pazar günü devlet televizyonundan yaptıkları açıklamada cumhurbaşkanının görevden alındığını ve tüm devlet kurumlarının feshedildiğini ilan etti.

Askerler, Yarbay Pascal Tigri’nin askeri komitenin başkanlığına atandığını açıkladı.

Talon'u devirdiğini iddia eden asker grubu, ülkedeki tüm sınırların kapatıldığını ve siyasi partilerin faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

Daha sonra ordunun kontrolü yeniden ele geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un güvenli bir yere götürüldüğü aktarıldı.

“DURUM KONTROL ALTINDA”

Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi, bir darbe girişimi olduğunu ancak durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Bakari, ordunun ve ulusal muhafızların büyük bir kısmının hala cumhurbaşkanına sadık olduğunu ve durumu kontrol altında tuttuğunu aktardı.

Talon'un çevresinden bir askeri kaynak, “Bu, sadece televizyon izleyen küçük bir grup insan. Düzenli ordu kontrolü geri aldı. Şehir (başkent Cotonou) ve ülke tamamen güvenli, cumhurbaşkanı ve ailesi de öyle” ifadelerini kullandı.

Talon, 2016’dan bu yana ülkenin başındaydı. Talon’un, Nisan 2026’da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin ardından görevi bırakması bekleniyordu.

Talon’un partisinin adayı, eski Maliye Bakanı Romuald Wadagni seçimlerin favorisi olarak gösteriliyordu. Muhalefetin adayı Renaud Agbodjo ise yeterli destekçiye sahip olmadığı gerekçesiyle seçim komisyonu tarafından veto edilmişti.

Geçen ay Benin Parlamentosu, cumhurbaşkanlığı görev süresini 5 yıldan 7 yıla çıkaran bir düzenlemeyi kabul etmiş, iki dönem sınırı ise korunmuştu. Bu adım kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Benin’deki darbe, Batı Afrika’yı sarsan askeri müdahalelerin son halkası oldu. Geçen hafta Gine-Bissau’da yaşanan askeri darbede eski Cumhurbaşkanı Umaro Embalo, tartışmalı seçimlerin ardından görevden alınmıştı. Seçim sonrasında hem iktidar hem muhalefet zafer ilan etmişti.