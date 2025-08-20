Beyaz Saray duyurdu: Putin, Zelenski ile görüşmeyi kabul etti

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Leavitt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Leavitt, günlük basın toplantısında geçen hafta Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile Putin arasında yapılan görüşmeye değindi.

Sözcü, görüşmelerin "son derece verimli geçtiğini" belirterek, iki liderin birçok kilit konuda uzlaşmaya vardığını söyledi. Bu görüşmenin ardından Beyaz Saray'da Zelenski ve Avrupalı liderlerin de katılımıyla ikinci aşama toplantıların yapıldığına dikkat çekti.

ÜÇLÜ ZİRVE HAZIRLIĞI

Trump'ın dün Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen Leavitt, "Putin, barış sürecinin bir sonraki aşamasını başlatmayı, yani Zelenski ile görüşmeyi kabul etti" dedi.

Leavitt, gerekirse üçlü zirvenin Trump, Putin ve Zelenski arasında yapılabileceğini söyledi.

"ABD ASKERLERİ UKRAYNA'YA GİRMEYECEK"

Güvenlik garantilerine ilişkin soruları yanıtlayan Leavitt, "ABD askerleri Ukrayna'da sahaya inmeyecek. Ancak Avrupalı müttefiklerimizle güvenlik garantileri konusunda koordinasyon sağlayabiliriz" dedi.

"BAŞKAN TRUMP, BARIŞIN BAŞKANI"

Sözcü, Trump’ın girişimleriyle Ukrayna savaşında “tünelin ucunda ışığın görüldüğünü” savundu. Leavitt, “Başkan Trump, barışın başkanıdır. Amerika’nın dünya sahnesinde liderliğini yeniden tesis etmiştir” ifadelerini kullandı.

“HER İKİ TARAF DA MASAYA OTURMAYA İSTEKLİ”

Putin ve Zelenski arasındaki olası ikili görüşmeye değinen Leavitt, her iki liderin de bir araya gelme isteğini dile getirdiğini aktardı. Ancak Kremlin’in henüz resmi onay vermediğini hatırlatarak, “Trump yönetimi, bu görüşmenin gerçekleşmesi için çalışıyor” dedi.